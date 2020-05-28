В работе PayPal произошел сбой

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сбой в работе платежной системы PayPal наблюдается в четверг в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Европе (Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды) и на востоке США. Сообщения о сбоях также поступали из России, но их число незначительно.

По сведениям сервиса, 41% проинформировавших о сбое испытывает проблемы с осуществлением платежа. 39% жалуются на неполадки со входом в учетную запись, у 18% не работает веб-сайт.