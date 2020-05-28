К системе маркировки лекарств подключены около 98% российских больниц и поликлиник

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 98% бюджетных больниц и поликлиник в России зарегистрировались в государственной системе маркировки лекарств. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"В федеральной государственной информационной системе ФГИС МДЛП (система мониторинга движения лекарственных препаратов - прим. ТАСС) зарегистрировались 98% бюджетных учреждений, обладающих лицензией на медицинскую деятельность, в виде деятельности которых указана общая врачебная практика, деятельность больничных учреждений. ФГИС МДЛП призвана обеспечить прослеживаемость оборота лекарственных препаратов, маркировка которых станет обязательной с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в России более 61 тыс. участников обращения лекарственных средств, с 1 июля 2020 года регистрация в системе МДЛП для них будет обязательной - это станет лицензионным требованием для производителей лекарственных средств, медицинских и фармацевтических организаций. Больниц и поликлиник в реестре Росздравнадзора 28 270, из них 5 844 являются бюджетными.

"В ФГИС МДЛП зарегистрированы 5 725 бюджетных медорганизаций, 90% уже получили регистраторы выбытия, которые предоставляются им бесплатно и которые предназначены для вывода из оборота маркированных лекарств", - отмечается в сообщении.

Среди получивших регистраторы, в частности, Городская клиническая больница № 40 в Коммунарке, известная по работе с больными коронавирусом, Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова, Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Центральная детская клиническая больница ФМБА.

"Пироговский центр уже готов к работе с маркированными лекарственными препаратами, во время тестирования отработаны процессы ввода и вывода препаратов в оборот. Сейчас система позволяет "в прямом эфире" видеть наличие конкретной упаковки препарата в аптеке медучреждения. Нашим пациентам ежедневно нужно около 2 тыс. упаковок препаратов, и теперь у нас есть дополнительный инструмент проверки легальности лекарств, что крайне важно для их здоровья", - цитирует пресс-служба ЦРПТ заведующего аптекой центра им. Пирогова Татьяну Чеснову.