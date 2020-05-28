Фитнес-клубы и бассейны готовы ради выживания сократить число клиентов

Основатель сети спортклубов World Gym в России Ольга Киселева отметила, что процесс восстановления фитнес-сетей будет очень сложным и долгим, а за прошедшие два месяца бизнес просто разрушался

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Фитнес-клубы и бассейны, которые из-за режима самоизоляции не работают в подавляющем большинстве регионов России, готовы открыться, значительно сократив для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора число клиентов. Как считают опрошенные ТАСС представители фитнес-индустрии, это позволит спортивным учреждениям хотя бы покрыть свои расходы. Роспотребнадзор опубликовал ранее рекомендации по профилактике коронавируса в спортивных сооружениях и комплексах, включая фитнес-клубы и бассейны. Кроме "традиционной" дезинфекции помещений, обеспечения средствами индивидуальной защиты и контроля за здоровьем персонала и посетителей, спортивным организациям предлагается снизить пропускную способность спортивных сооружений для соблюдения соцдистанции между людьми. Количество посетителей должно определяться из расчета 4 кв. м зала или 5 кв. м зеркала воды в бассейне на человека.

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"Мы понимаем, что соблюдение этих рекомендаций совершенно точно защитит наших клиентов. С другой стороны, в этих условиях доходы хоть в какой-то степени будут превышать расходы на деятельность фитнес-клуба. Наши представительства во всех регионах говорят о том, что готовы начать работать в таких условиях, потому что наш бизнес разрушается эти два месяца. Процесс восстановления фитнес-сетей будет очень сложным и долгим", - сказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель и руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева. По ее словам, ассоциация активно участвовала в разработке этих рекомендаций. "Мы в конце апреля собрали рабочую группу из экспертов отрасли, чтобы выработать наше видение того, как в условиях пандемии фитнес-индустрия может оставаться прибыльной. Мы отправили свои рекомендации, и, надо отметить, Роспотребнадзор процентов на 90% учел их", - отметила президент ассоциации. Соцдистанция в бассейнах Как отмечают эксперты, рекомендация по соблюдению социальной дистанции сильнее всего затронет бассейны, которым придется значительно сократить число посетителей. "Если у нас раньше было до 10-15 человек на одной дорожке, то сейчас надо будет это число сокращать. По рекомендации Роспотребнадзора, я посчитал, у меня получилось три-четыре человека на дорожку", - рассказал Сергей Герасимов, президент федерации плавания Новосибирской области, директор крупнейшего в Новосибирске бассейна "Нептун", являющегося спортивной школой олимпийского резерва водных видов спорта. Ограничит число клиентов и центр водных видов спорта "Звездный" в Томске, на площадках которого в 2021 году должен пройти чемпионат мира по плаванию в ластах. "Мы готовы [к соблюдению рекомендаций]. У нас уже есть логистическая схема, чтобы на площади 20 кв. м. был один человек, соблюдения дистанции, работы персонала, который обрабатывает тренажеры и так далее. Что касается бассейнов - есть норматив, и мы сможем запускать 50 человек на одну чашу (50 м) и 30 человек на вторую чашу (25 м). Здесь выстроена вся логистика - как они будут заходить, как они будут заполнять заявления и прочее", - сообщил директор центра Юрий Щербина. Он добавил, что после разрешения властей на открытие спортивных учреждений центр пригласит всех постоянных клиентов и распишет их по времени, чтобы люди "не ждали на площади перед бассейном, пока предыдущие 50 человек отплавают". А чтобы не подвергать посетителей лишнему риску заражения, будут организованы электронные очереди. Ситуация в фитнес-клубах

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В фитнес-клубах ситуация иная - здесь поток клиентов и до пандемии зачастую укладывался в рекомендации надзорного ведомства. Но сейчас представители спортивного бизнес-сообщества ожидают еще большего снижения потока клиентов из-за экономической ситуации в стране и пропуска весеннего сезона. По словам Киселевой, сами рекомендации по соцдистанции затронут больше групповые занятия, а не тренажерные залы. "С учетом того, что тренажеры и так должны стоять на расстоянии не менее 1,5 м друга от друга, требования вполне выполнимые, хоть и сокращают количество людей. При групповых программах на человека должно быть 5 кв. м - здесь у нас было гораздо больше людей по квадратуре", - рассказала президент ассоциации. Считает требования Роспотребнадзора выполнимыми и владелец фитнес-центра "Крым" в Севастополе Дмитрий Багимов. "Это явно лучше, чем вообще не работать. Например, требование про 4 кв. м на человека - да у нас даже в обычные дни в пиковое вечернее время приходилось больше. Насчет измерения температуры большой проблемы не вижу, да и учет и предварительную запись несложно организовать. Тем более, что это же не будет продолжаться вечно", - сказал Багимов. В новосибирской сети фитнес-клубов "Европа", который включает в себя шесть клубов, также не ожидают наплыва посетителей после открытия. "Мы потеряли самый пиковый сезон - весну. <…> Не работали не мы одни, у людей проблемы с деньгами, и фитнесом в такой ситуации они будут пренебрегать", - считает генеральный директор "Европы" Вячеслав Мамонтов. Впрочем, на другой чаше весов будет тенденция к росту числа посетителей. "Люди соскучились по спорту. А в фитнесе это особенная история. Одно дело тренировочный процесс, который можно и дома проводить, другое дело - занятия в группе с единомышленниками, смотреть в тренажерном зале на окружающих, которые занимаются, что мотивирует тебя самого", - считает Киселева. Похожей точки зрения придерживается и управляющий сети спортивных клубов CityFoxFitness (Тюмень), председатель Общественного совета при департаменте по спорту и дополнительному образованию Тюменской области Алексей Карандаев: "Тяга и желание заниматься у людей есть, это подтверждают и проводимые нами онлайн-тренировки, на которых собирается до ста человек. В парках с момента ослабления ограничений - настоящий бум. Запрос на физкультуру существует, и он велик, но возможности фитнес-клубов с учетом рекомендации Роспотребнадзора все же ограничены". Мониторинг здоровья, дезинфекция и маски Рекомендации Роспотребнадзора включают в себя и необходимость мониторинга состояния здоровья персонала и посетителей, а также установки дезинфекторов. Это не станет проблемой для крупных спортивных учреждений, которые уже запаслись всем необходимым. "У нас дезинфекторы всегда стояли в залах. Сейчас надо будет их в пять раз больше и разместить везде, где только можно. <…> Да, там должен быть запас на пять дней этих средств, но я не думаю, что у поставщиков будут тут сложности какие-то. Этого добра сейчас просто навалом. Точно также и с масками", - рассказал Мамонтов. При этом эксперты высказали надежду, что заниматься спортом клиенты смогут без масок, которые затрудняют дыхание при физической нагрузке. "Мы надеемся на то, что регион использует опыт Татарстана, где клиенты могут находиться без маски, при этом тренер ведет занятия в ней", - сказал управляющий тюменской сети спортивных клубов CityFoxFitness Алексей Карандаев.

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