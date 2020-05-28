В ЦБ не исключили новых эпизодов волатильности на глобальных финрынках из-за пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева не исключает возможность новых эпизодов волатильности на глобальных финансовых рынках из-за пандемии, но эти всплески не будут масштабнее первой волны.

"Пока рано говорить о том, что ситуация на глобальных рынках стабилизировалась. Вызывает беспокойство распространение коронавируса в ряде азиатских стран. Исключать новых эпизодов волатильности из-за пандемии нельзя, но они, скорее всего, не будут такими масштабными, как ранее (в марте - прим. ТАСС)", - сказала она журналистам.

В опубликованном сегодня Обзоре финансовой стабильности Банка России указано, что благодаря реформам финансового регулирования после кризиса 2007-2009 годов глобальная финансовая система является сегодня намного более устойчивой и с учетом принимаемых регуляторами послаблений в состоянии справиться с предстоящими кредитными потерями.

"Однако в случае, если последует несколько волн пандемии и восстановление экономической активности затянется, есть риск, что глобальные банки не будут иметь достаточно капитала для кредитования экономики, и правительствам ведущих стран понадобится оказывать помощь уже финансовому сектору", - указывает ЦБ.

Это, по мнению регулятора, может стать причиной негативной взаимосвязи суверенных и банковских рисков, которая имела место в ходе европейского кризиса 2010-2012 годов.