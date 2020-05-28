"Forbes Украина" назвал богатейших бизнесменов страны

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Предприниматели Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и бывший президент Петр Порошенко лидируют в рейтинге богатейших украинцев в 2020 году. Такие данные представил журнал "Forbes Украина", который после четырехлетнего перерыва вновь начал издаваться в стране.

Состояние горно-металлургического магната Рината Ахметова, который владеет активами в компаниях "Систем кэпитал менеджмент", "Метинвест" и энергетической группе ДТЭК, авторы рейтинга оценили в $2,8 млрд. В рейтинге 2016 года его активы были на $500 млн меньше. Вторую строчку, увеличив состояние с $1,2 млрд до $1,4 млрд, занял владелец металлургической компании "Интерпайп" Виктор Пинчук.

Петр Порошенко, который в прошлом году покинул пост главы государства и чьим главным активом остается кондитерская корпорация "Рошен", за это время приумножил состояние на $540 млн и поднялся с шестой строки на третью. В настоящий момент его активы оценивают также в $1,4 млрд.

В пятерку рейтинга этого года с состоянием $1,3 млрд вошли совладельцы сети строительных магазинов "Эпицентр" супруги Александр и Галина Гереги, а также совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд. Шестую и седьмую позиции в рейтинге занимают владелец компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк и совладелец производителя железной руды "Феррэкспо" Константин Жеваго. Размер состояния каждого оценивается в $1,1 млрд.

При этом, как свидетельствуют данные рейтинга, за четыре года состояние экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского уменьшилось с $1,3 млрд до $1 млрд. В 2020 году он занял лишь восьмую позицию в рейтинге.

Состояние остальных участников рейтинга богатейших украинцев не превышает $1 млрд.