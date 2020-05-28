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Мишустин обсудил с Кудриным социально-экономическую ситуацию в России

Стороны также обменялись мнениями по вопросам основных направлений деятельности Счетной палаты

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным социально-экономическую ситуацию в России. Об этом сообщает в четверг официальный сайт кабмина.

"Обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в России, а также основные направления деятельности Счетной палаты", - говорится в сообщении.

Кудрин, который долгое время работал в правительстве на постах вице-премьера и министра финансов, возглавляет Счетную палату с мая 2018 года. Счетная палата проводит аудит бюджета, проверяет ведомства и госорганизации, мониторит реализацию национальных целей, дает заключения на законопроекты, обменивается опытом аудита с международным сообществом.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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