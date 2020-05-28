WSJ: American Airlines уволит почти 5 тыс. менеджеров и администраторов

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Авиакомпания American Airlines приняла решение уволить до 30% своих менеджеров и администраторов. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо исполнительного вице-президента авиаперевозчика Элиз Эбервин.

По данным газеты, в American Airlines работают в целом около 17 тыс. менеджеров и административных сотрудников. Увольнение грозит почти 5 тыс. из них. Авиакомпания до 10 июня будет принимать заявления о добровольном увольнении. Если этого будет недостаточно, то в июле начнутся принудительные сокращения штата.

American Airlines понесла в первом квартале 2020 года убытки в размере $2,2 млрд на фоне пандемии коронавируса. Авиакомпания располагает подушкой ликвидности в размере $6,8 млрд. Руководство компании прогнозировало, что из-за пандемии количество выполняемых American Airlines международных рейсов сократится в апреле на 75%, внутренних - на 30%.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад на уровне 3%.