Дюков: "Газпром нефть" находится в устойчивом положении, адаптировавшись к ситуации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" находится в устойчивом финансовом положении и имеет низкую долговую нагрузку, несмотря на непростую ситуацию на рынке нефти. Об этом сказал председатель правления компании Александр Дюков, комментируя результаты ее работы в первом квартале 2020 года, сообщает "Газпром нефть".

"Мы оказались готовы к беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19 и снижением мирового спроса и цен на нефть "Газпром нефть" быстро адаптировалась к работе в новых условиях и начала реализацию комплексной программы "Антивирус" по защите от COVID-19", - сказал он.

По словам Дюкова, компания продолжает реализацию своих ключевых проектов. Текущая ситуация на рынке не отражается на долгосрочных целях "Газпром нефти", которые прописаны в стратегии до 2030 года.

Он добавил, что реализация комплексной программы "Антивирус" позволила избежать массовых вспышек заболевания на всех объектах "Газпром нефти", сохранить непрерывность операционных и производственных процессов, оказать поддержку регионам деятельности компании.

"Новый вызов подтвердил верность нашей стратегической ставки на цифровые технологии, которые позволяют управлять многими процессами в дистанционном режиме и повышают их безопасность", - подчеркнул глава компании.

Программа "Антивирус"

"Газпром нефть" запустила программу "Антивирус" для борьбы с распространением COVID-19. Она направлена на сохранение здоровья сотрудников компании и подрядных организаций, а также на обеспечение непрерывной производственной деятельности в условиях пандемии.

"Газпром нефть" сформировала противовирусную инфраструктуру на своих НПЗ и создала более 100 буферных терминалов для временной изоляции и тестирования на COVID-19 заступающего на вахту персонала. Компания за свой счет обеспечила более 160 тыс. тестов на COVID-19 для сотрудников и персонала подрядных организаций, сроки вахт при этом были увеличены до 90 дней.

В рамках программы компания также предоставила безвозмездную материальную и ресурсную помощь медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям.