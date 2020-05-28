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Власти Москвы сообщили о росте товарооборота непродовольственной продукции

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов отметил, что он увеличивается на 8-10% каждую неделю

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Товарооборот в непродовольственной сфере увеличивается на 8-10% в Москве каждую неделю, положительная динамика прослеживается у субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом в четверг сообщил на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

"Большинство предприятий переориентировались на новую модель работы во время коронавируса. И если в начале марта мы видели резкое снижение товарооборота в непродовольственной сфере, то на сегодняшний момент мы видим, что еженедельно увеличивается на 8-10%", - сказал Ефимов.

Он добавил, что положительная динамика прослеживается у субъектов малого и среднего бизнеса. За последнюю неделю выручки у них увеличились на 20%.

"Это достаточно хороший показатель. И с учетом новых реалий предприниматели адаптировались, перешли на дистанционную работу, на доставку своих товаров", - сказал Ефимов.

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