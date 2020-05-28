"Аэрофлот" планирует вдвое увеличить число рейсов в июне

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в июне вдвое увеличить количество рейсов по сравнению с маем, следует из расписания на сайте перевозчика.

В основном "Аэрофлот" увеличит количество полетов на юг России. Так, например, в мае перевозчик совершал семь рейсов в неделю в Анапу, в июне планируется увеличить количество рейсов до 22. Число рейсов в Сочи вырастет с 14 до 26, в Краснодар - с 14 до почти 30, в Минеральные Воды - с 14 до 28, в Симферополь - с 34 до 83.

Частота рейсов в Санкт-Петербург также будет увеличена с 42 до 70, в Калининград - с 14 до 24.

При этом чаще летать планируется не только в туристические города. Например, число рейсов в Саратов в июне возрастет с 4 до 14 в неделю, в Екатеринбург - с 21 до 28, во Владивосток - с 7 до 14.

В апреле и мае "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса сокращал внутренние перевозки, в результате они упали со 110-120 тыс. до 3-5 тыс. в сутки, а число рейсов - с 800 до 50-80 в сутки, сообщал генеральный директор компании Виталий Савельев в конце апреля.