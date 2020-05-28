Минюст просит глав регионов обеспечить беспрепятственное передвижение адвокатов по России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минюст России просит руководителей регионов обеспечить беспрепятственное передвижение адвокатов по стране по адвокатским удостоверениям. Об этом сообщается на сайте министерства.

В связи с пандемией коронавируса ряд регионов ввел требования по обеспечению самоизоляции в течение 14 дней для прибывших из других субъектов граждан. Для проживающих в регионе граждан изоляция обеспечивается по месту жительства, а для граждан, проживающих в других регионах, - в условиях обсерватора. "Принимая во внимание обращения Федеральной палаты адвокатов РФ и адвокатов по данному вопросу, Минюстом России в адрес высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) направлено письмо об обеспечении возможности беспрепятственного передвижения адвокатов, прибывших из других субъектов РФ в целях исполнения ими профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи, по предъявлению ими адвокатских удостоверений", - сообщили в Минюсте.

Также министерство направило обращение руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главному государственному санитарному врачу Анне Поповой с просьбой направить в регионы разъяснения Роспотребнадзора о нераспространении ограничений, связанных с передвижением, на адвокатов.