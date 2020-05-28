"Россети" могут создать первый цифровой район электросетей в Ульяновской области к 2022 г.

ТАСС, 28 мая. Компании "Россети Волга" (входит в группу "Россети") намерена создать первый цифровой район электрических сетей в Ульяновской области к 2022 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Первая модель современной автоматизированной энергосистемы на территории Ульяновской области будет создана в пригородной зоне областного центра на базе сетевых участков и центров питания подстанции "Луговая" и комплектной трансформаторной подстанции "Белый Ключ".

В рамках реализации проекта в пилотной зоне энергетики установят 20 реклоузеров, 34 трансформаторные подстанции будут дооборудованы системой технического учета. Цифровизация сети будет заключаться в интеграции всех компонентов в ADMS (cистема операционного технологического управления распределительными сетями) с функциями подсистем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), управления аварийными отключениями (OMS), геоинформационной системы (GIS).

"В результате выстроенная система будет способна автоматически выделить поврежденный участок, сохраняя электроснабжение основной части потребителей, и, насколько это возможно, самостоятельно восстановить питание по резервной схеме. При этом все необходимые переключения должны производиться автоматически или, в крайнем случае, при помощи удаленного диспетчерского управления", - говорится в сообщении.

Первый этап проекта уже завершен: проведено обследование сети, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, выполнена организации каналов связи и передачи данных, установлено 8 реклоузеров.

Реализация проекта обеспечит максимальную наблюдаемость и управляемость сети в режиме реального времени, контроль параметров и режимов работы, самодиагностику и самовосстановление сети, уточнили в компании.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.