Таксисты попросили Путина о разработке программ поддержки отрасли

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Общественный совет по развитию такси попросил президента Владимира Путина включить легковые такси в перечень пострадавших отраслей, а также рассмотреть возможность разработки программ поддержки этой отрасли кредитными и лизинговыми компаниями. Соответствующая просьба содержится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что правительство уже реализует меры поддержки предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере автоперевозок. Однако, говорится в документе, в эту сферу не попала деятельность легкового такси.

"Мы вынуждены обратиться напрямую к вам с просьбой рассмотрения возможности выработки программ поддержки таксомоторной отрасли со стороны кредитных или лизинговых компаний, а также о включении кодов ОКВЭД 49.32 (Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем), ОКВЭД 49.39.3 (Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные) и ОКВЭД 77.11 (Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств) [в пострадавшие отрасли]", - говорится в письме, подписанном председателем совета Ириной Зариповой.

В документе отмечается также, что в связи с удаленным режимом работы многих граждан, а также прекращением туристических поездок спрос на пользование сервисами такси даже после отмены ограничительных мер "находится в упадке".

При этом таксомоторные компании, помимо обязательных ежемесячных выплат сотрудникам, должны обеспечивать водителей медицинскими средствами защиты и проводить дезинфекцию автомобилей. Это, по словам авторов письма, привело к кризису в отрасли. Подчеркивается, что отрасли необходимо предоставление отсрочки или каникул по лизинговым платежам.