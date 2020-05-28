"Вкусвилл" открыл свой первый магазин в Европе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская сеть "Вкусвилл" вышла на рынок Европы, открыв свой первый магазин в Нидерландах, говорится в сообщении компании.

"Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию. Нам интересно проверить гипотезу, что ценности в нашем подходе к качеству продуктов "Вкусвилл" будут востребованы жителями Западной Европы", - сказал основатель сети магазинов Андрей Кривенко, слова которого приводятся в сообщении.

Ассортимент магазина состоит из 150 товаров местного производства, соответствующего концепции "Вкусвилл": молочные продукты, сыры, овощи и фрукты, хлеб, кулинария, рыба, вода, соки, снеки и сухофрукты.

"Вкусвилл" открыл первый магазин в 2012 году. Сейчас в сеть входят более 1,2 тыс. магазинов, выручка ретейлера в прошлом году составила $1,3 млрд. Владельцы "Вкусвилла" - фонд Baring Vostok (12,2%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%) и Евгений Лисицын (86,08%).