На Кубани создадут козоводческий комплекс стоимостью 50 млн рублей

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Козоводческий комплекс на 1,2 тыс. голов с полным циклом производства продукции создадут вблизи Новороссийска Краснодарского края до конца 2021 года. Общая сумма инвестиций в проект составляет 50 млн рублей, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Под Новороссийском будет создан современный козоводческий комплекс. Проект планируется реализовать в станице Раевской в 2020-2021 годах. Соглашение о реализации проекта по строительству козоводческого комплекса на 1,2 тыс. голов подписано между администрацией Новороссийска и руководством крестьянского хозяйства "Цемдолинское", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций составляет 50 млн рублей. В состав комплекса войдут ферма для содержания коз, доильный зал, ангар для хранения кормов, цех по производству и обработке готовой продукции, сообщили в департаменте инвестиций и развития МСП края.

"Уже до конца лета намечено закупить первые 200 голов стада. С открытием комплекса будет создано порядка 18 новых рабочих мест. Предприятие будет обеспечивать кубанцев экологически чистой продукцией - молоком и сыром", - добавили в пресс-службе.

Краснодарский край является аграрным регионом, животноводство - одна из приоритетных отраслей развития экономики края. Всего на поддержку отрасли животноводства в 2020 году в регионе выделено около 2 млрд рублей.