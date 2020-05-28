Чиновник ФРГ пригласил Twitter работать в стране после критики компании со стороны Трампа

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Уполномоченный Минэкономики ФРГ по вопросам цифровой экономики и стартапов Томас Ярзомбек пригласил Twitter переехать в Германию после критики компании со стороны президента США Дональда Трампа.

"Это приглашение переехать в Германию", - написал в четверг в своем аккаунте в соцсети Ярзомбек, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза. "Здесь вы можете свободно как критиковать правительство, так и бороться с ложными новостями. У нас отличная технологическая экосистема, ваша компания отлично подойдет, я открою перед вами многие двери", - отметил немецкий политик.

В среду глава Белого дома публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом социальная сеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

В четверг газета The Washington Post проинформировала, что 28 мая Трамп может подписать исполнительный указ, регулирующий деятельность социальных сетей в стране. Согласно источникам издания, черновой вариант документа предполагает, что жалобы о политической предвзятости соцсетей будет рассматривать Федеральная комиссия по торговле.