Кафе и рестораны Франции возобновят свою работу с 2 июня

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Франции приняло решение в рамках снятия режима карантина отменить со 2 июня запрет на работу кафе и ресторанов. Об этом сообщил в четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп, объявляя новую, вторую по счету серию мер по отмене ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса.

"Рестораны и кафе открываются во всех департаментах, за исключением оранжевой зоны более интенсивного распространения вируса, где у них будут открыты только террасы", - сказал премьер. Он пояснил, что при этом будут сохраняться введенные ограничения, устанавливающие, что в помещении не должно находиться более 10 человек.

Филипп также сообщил, что правительство Франции приняло решение в рамках снятия режима карантина отменить запрет на перемещения по территории страны далее 100 км от места жительства.

"Начиная со 2 июня отменяется ранее введенный запрет на перемещение далее 100 км от места проживания. Однако не следует снижать бдительность и забывать, что чем меньше вы перемещаетесь, тем меньше будет у вируса возможности распространяться по стране", - сказал премьер, обращаясь к французам.