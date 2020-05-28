Мишустин встретился с наблюдательным советом ВЭБ.РФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил в четверг с членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ выполнение новых инвестиционных проектов.

Как сообщается на сайте кабинета министров, на "совещании обсуждались актуальные вопросы работы института развития, они касались как реализации новых инвестиционных проектов, так и внутрикорпоративной деятельности ВЭБ.РФ".

В совещании приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ВЭБ.РФ - национальный институт развития, содействующий реализации государственной социально-экономической политики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации. Государственная корпорация развития ведет финансирование инвестиционных проектов национального значения.