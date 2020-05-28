В Кирове для применяющих патентную систему ИП снизили на 50% размер годового дохода

КИРОВ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг снизили в два раза потенциально возможный годовой доход для индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Об этом сообщил председатель заксобрания Владимир Бакин.

Как сообщила министр экономического развития и поддержки предпринимательства области Наталья Кряжева, законопроектом предлагалось снизить на налоговый период 2020 года размер потенциально возможного годового дохода для индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, на 50%. Льгота будет распространяться на все виды деятельности в патентной системе. Такая мера позволит поддержать 4 тыс. предпринимателей в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, при этом выпадающие доходы бюджета составят около 55 млн рублей.

"За - 54 , против - нет, воздержавшихся нет, решение принято", - сказал Бакин.

Депутаты также приняли в первом чтении законопроект о снижении на 2020 год ставок по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и для некоммерческих организаций. Законопроект предлагает снизить налоговую ставку по упрощенному налогообложению до 1%, если налог уплачивается с доходов, и до 5%, если налог уплачивается по системе "доходы минус расходы".

При этом есть несколько условий, при соблюдении которых будут применяться пониженные налоговые ставки: одно из них - сохранение 70% рабочих мест от среднесписочной численностью сотрудников за 2019 год, второе - выплата зарплаты на одного работника в размере 1,5 МРОТ в налоговом периоде 2020 года. По словам Кряжевой, выпадающие доходы бюджета после введения льготы составят 350 млн рублей.

Несколько депутатов высказались о том, что льготы нужно предусмотреть не только для представителей пострадавших отраслей, но и для всех предпринимателей. Парламентарии также поддержали в первом чтении законопроект о предоставлении в 2020 году льготы по налогу на имущество организаций. Предлагается снизить налог арендодателям, которые предоставляют свое имущество предпринимателям из пострадавших отраслей и при этом снизили стоимость аренды.