"Сколково" и "Россети" прорабатывают инвестиции в венчурные проекты цифровизации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Фонд "Сколково" при участии компании "Россети" прорабатывает механизм венчурного инвестирования в проекты в области цифровой трансформации электросетевого комплекса. Об этом сообщил директор по развитию кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" (фонд совместно с "Россетями" проводит конкурс "Энергопрорыв 2020. Цели и возможности для стартапов") Михаил Тыкучинский в ходе вебинара по конкурсу

"Со стороны "Россетей" механизм прямого венчурного инвестирования пока находится в стадии проработки <...> Со стороны "Сколково" такие инвестиции возможны", - сказал он.

Конкурс "Энергопрорыв", который проводит компания "Россети" совместно с фондом "Сколково" - это конкурс проектов в области интеллектуальной энергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания энергетики будущего, отметил на вебинаре заместитель главного инженера компании "Россети" Григорий Гладковский.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.