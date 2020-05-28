Первый контракт на экспорт в период пандемии заключил субъект МСП на Кубани

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Кубанский производитель сахара ООО "Апостолье" заключил контракт на экспорт продукции в Казахстан на сумму свыше 50 млн рублей, это первый экспортный контракт, заключенный субъектом МСП в Краснодарском крае с начала пандемии коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель регионального Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Региональный центр реализует комплекс мер по поддержке субъектов МСП в условиях коронавируса, среди которых поиск и подбор иностранного партнера, в том числе по видео-конференц-связи. Также проводится дистанционное консультирование субъектов МСП, им помогают с переводом материалов о продукции на иностранные языки для связи с иностранными партнерами дистанционно и созданием сайтов на иностранных языках, чтобы сделать информацию доступной для импортеров.

"Один региональный производитель, который воспользовался услугой поиска партнеров, и по результатам проведенных при содействии Центра переговоров, заключил контракт на поставку сахара в Республику Казахстан на сумму свыше 50 млн рублей. Это первый в условиях пандемии договор о поставках, заключенный субъектом МСБ в регионе", - сказал Воротников.

Он добавил, что на стадии заключения находятся экспортные контракты еще нескольких субъектов МСП. Речь идет об экспорте продуктов здорового питания, безалкогольных напитков, пиломатериалов для производства мебели и оборудования по утилизации отходов. Размещены на Alibaba предложения восьми субъектов МСП, на All.biz и Ebay представлены по пять компаний.

"Содействие Центра поддержки экспорта было как нельзя кстати. Успешным результатом работы стало заключение экспортного контракта с казахским партнером на поставку сахара. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом" - сообщила директор компании "Апостолье" Анна Ханда.

Сахарная отрасль на Кубани

Краснодарский край является одним из лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн т сырья. В 2019 году сахарной свеклой на Кубани были засеяны 204 тыс. га, был получен рекордный валовый сбор сахарной свеклы - более 10,5 млн т, это 20% от общероссийского валового сбора. В 2018 году предприятия Кубани произвели более 1 млн 280 тыс. т сахара.

В пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг сообщили журналистам, что с начала 2020 году Кубань увеличила экспортные поставки сахара в 16 раз в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", поставив 158 тыс. т сахара на общую сумму $54,7 млн. Кубанский сахар экспортируется в Белоруссию, Грузию, Грецию, Турция, на Мадагаскар, в Израиль, США, ЮАР, Армению, Азербайджан и другие страны.