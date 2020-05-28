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Американская REsurety представила аналитическую платформу для возобновляемой энергетики

Платформа работает на базе моделирования показателей энергетической рынка с помощью алгоритмов анализа big data

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Американская компания REsurety, предоставляющая консалтинговые услуги в сфере возобновляемой энергетики и оценки рисков, объявила о запуске аналитической платформы REmap. Новое решение позволит получать актуальную информацию о ситуации на рынке электроэнергии, сообщило издание Solar Power World.

"В настоящее время проекты в сфере возобновляемой энергетики зачастую связаны с высоким уровнем риска. Ключевой компонент, необходимый для их снижения - это высокий уровень информированности о конъюнктуре рынка. Наш инструмент REmap позволяет получит актуальные и достоверные данные о возобновляемых источниках энергии и оценить экономическую целесообразность отраслевых проектов", - сказал генеральный директор REsurety Ли Тейлор.

Новая платформа работает на базе моделирования показателей энергетической рынка с помощью алгоритмов анализа больших данных (big data). Для расчета индикаторов используются атмосферные данные, текущие энергетические показатели и финансовые аналитические материалы, которые отраслевые инвесторы используют для принятия решений о финансировании долгосрочных активов в области ветровой и солнечной энергетики.

Компания сообщила, что благодаря платформе удалось оценить масштабы падения оптовых цен на ветряную энергию в условиях пандемии. Они достигли рекордно низкого уровня, составив менее $2 за МВт*ч.

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