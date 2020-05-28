Правительство Кипра ратифицировало соглашение о Восточносредиземноморском газопроводе

НИКОСИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Кипр ратифицировало в четверг соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), которое обрело форму закона и теперь будет вынесено на утверждение национального парламента. Об этом сообщил министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Георгиос Лаккотрипис.

"На своем утреннем заседании Совет министров одобрил среди прочих вещей предложение по закону о ратификации межгосударственного соглашения о трубопроводе EastMed", - сказал глава кипрского Минэнерго, слова которого приводит департамент печати и информации.

Лаккотрипис сообщил, что созданное на основе этого соглашения совместное предприятие осуществляет необходимые исследования для подготовки реализации проекта. Речь идет о морской съемке, технических расчетах, касающихся прокладки газовой трубы на суше и возведения перерабатывающих станций, а также проектно-изыскательских работ в отношении подводной части газопровода. Участие в финансировании этих исследований в размере €35 млн принимает Европейская комиссия.

Предполагается, что EastMed pipeline позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, возможно, довести газ до Италии. Строительство этого газопровода длиной 1 900 км, из которых 1 300 км будет проложена под водой и 600 км - по суше, займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Проектная мощность составляет 10 млрд куб. м газа в год.

Соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода было подписано 2 января в Афинах тремя сторонами: Грецией, Кипром и Израилем. Считается, что проект также поддерживается Италией, однако свою подпись под соглашением она пока не поставила.

Отвечая на вопрос, не изменила ли Италия свое решение подписать соглашение о строительстве газопровода, Лаккотрипис заметил: "Никакой информации на этот счет в последнее время не было. Вы же понимаете, что все страны, и в особенности Италия, сосредоточены на борьбе с пандемией. Я уверен, что сразу по завершении этого периода данный вопрос будет рассмотрен вновь".