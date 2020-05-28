Мишустин обсудил с премьером Узбекистана сотрудничество в торговле

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым сотрудничество двух стран в сфере экономики, в том числе в торговле. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства РФ.

"Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях, а также обменялись мнениями в связи с предстоящим 29 мая 2020 года заседанием Совета глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

Мишустин и Арипов обсудили также график двусторонних и многосторонних контактов.