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Мишустин обсудил с премьером Узбекистана сотрудничество в торговле

Главы правительств также обменялись мнениями в связи с предстоящим 29 мая 2020 года заседанием Совета глав правительств СНГ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым сотрудничество двух стран в сфере экономики, в том числе в торговле. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства РФ.

"Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях, а также обменялись мнениями в связи с предстоящим 29 мая 2020 года заседанием Совета глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

Мишустин и Арипов обсудили также график двусторонних и многосторонних контактов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичУзбекистанРоссияАрипов, Абдулла Нигматович
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