Ивановские власти рассчитывают наладить экспорт средств защиты после снятия ограничений

ТАСС, 28 мая. Правительство Ивановской области нацелено наладить экспорт средств защиты от коронавирусной инфекции после снятия ограничительных мер. Об этом в четверг в ходе видеоконференции с предпринимателями региона заявил губернатор Станислав Воскресенский.

В ходе встречи с предпринимателями глава региона сообщил, что для ликвидации экономических последствий, связанных с пандемией коронавируса, в числе прочих мер власти региона работали над увеличением заказов для предприятий области в различных отраслях, в том числе в легкой промышленности. Часть текстильных фабрик в короткие сроки освоила производство средств индивидуальной защиты, масок и костюмов. Ранее сообщалось, что на текстильную и швейную промышленность приходится 41% обрабатывающих производств региона.

"Мы видим, что, конечно, сегмент домашнего текстиля очень серьезно просел, и, насколько знаю, федеральные сети практически отказались от закупок. Определенные меры поддержки в этой связи мы готовим. Но еще раз повторюсь, я считаю, что по средствам защиты, во-первых, большой спрос и на нашем рынке. Когда ситуация у нас нормализуется, раз мы хорошо стали это делать, я считаю, что мы могли бы и экспортировать, когда такой экспорт будет разрешен", - отметил глава региона, подчеркнув, что к работе на внешних рынках предприятия смогут перейти после нормализации ситуации в России.

Как уточнил Воскресенский, сейчас предприятия Ивановской области еженедельно производят 420 тыс. медицинских и 2,7 млн гигиенических масок, а также около 60 тыс. защитных костюмов в неделю. Поставки продукции налажены в другие регионы, включая Москву, Московскую область, и Краснодарский край.

По словам руководителя регионального центра "Мой бизнес" Ирины Корниловой, участниками программы по обеспечению заказами для пошива масок и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений стали более 660 предприятий. По словам предпринимателей, сейчас спрос на домашний текстиль составляет 30% от уровня прошлого года.