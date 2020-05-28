"Роснефть" объединяет предприятия шельфового блока в единый холдинг

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" ведет процесс формирования субхолдинга по направлению "Разведка и добыча", в рамках которого проходит консолидация профильных активов компании, в том числе шельфового блока. Об этом сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

"В настоящее время компания ведет процесс формирования субхолдинга по направлению "Разведка и добыча". В рамках данной инициативы идет консолидация профильных активов, в том числе предприятий шельфового блока", - сказал он, подчеркнув, что переход на холдинговую структуру управления - одна из целей реализации стратегии "Роснефть 2022".

По словам представителя, холдинговая структура позволит компании повысить эффективность бизнеса, а также качество и оперативность управления структурными подразделениями.

Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию "Роснефть-2022" в декабре 2017 года. Она ориентирована на изменение бизнеса компании за счет внедрения новых технологий, повышения отдачи существующих активов компании и др. В том числе одной из целей является переход на холдинговую структуру управления.