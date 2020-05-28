AFP: Renault сократит 15 тыс. рабочих мест по всему миру

ТАСС, 28 мая. Руководство французской автомобилестроительной корпорации Renault планирует сократить 15 тыс. рабочих мест по всему миру. Об этом сообщило в четверг агентство AFP.

По данным его источников, такое решение принято в рамках плана по экономии €2 млрд в течение трех лет. О решении будет объявлено в пятницу утром. Во французских отделениях компании будет сокращено 4,6 тыс. рабочих мест.

Принудительно увольнять сотрудников не планируется. Сокращение рабочих мест будет проводиться постепенно посредством добровольного увольнения, путем переквалификации или перевода на другие должности внутри компании.