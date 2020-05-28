"Ведомости" назвали сроки сделки по продаже издания

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Покупатели 100% акций АО "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), которое издает "Ведомости", закроют сделку в ближайшие дни, сообщает газета в четверг со ссылкой на источники.

По данным издания, покупателем акций БНМ стало АО "Саппорт", которое контролируют основатель "Федералпресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков. "Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков", - приводит газета слова одного из ее владельцев Владимира Воронова.

В марте этого года владельцы БНМ договорились о продаже "Ведомостей" Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу, который позднее вышел из сделки.

43-летний Еремин известен на Урале как один из основателей новостного портала "Уралполит.ру". Он также создал и управляет информационным агентством "Федералпресс", на базе которого в 2007 году основал одноименный медиахолдинг. Кроме того, Еремин является председателем попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества и основателем Института стратегических коммуникаций и социальных проектов.