ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ВВП РФ в апреле снизился на 12% в годовом выражении, за январь - апрель снижение составило 1,9%. Об этом говорится в докладе "Картина деловой активности за апрель 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.

"ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% в годовом выражении (март - рост на 0,8%, I квартал 2020 года - 1,6%, 2019 г. - 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении", - говорится в докладе.

Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы с распространением коронавируса, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах - торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг, отмечают в министерстве.

Существенный вклад в снижение ВВП России в апреле внесла сфера потребительских услуг, объем платных услуг населению снизился на 37,9% в годовом выражении в связи с ограничениями в деятельности организаций культуры, досуга и спорта, отмечают в Минэкономразвития.

"Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9% в годовом выражении (-5,4% месяцем ранее), что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг", - говорится в докладе.

Снижение розницы

"Снижение оборота розничной торговли на -23,4% в годовом выражении в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (-36,7% в годовом выражении после +6,4% в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4% в годовом выражении, по данным Ассоциации европейского бизнеса)", - говорится в докладе.

В Минэкономразвития отмечают, что менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров - на 9,3% в годовом выражении. По прогнозам министерства, снижение оборота в торговле замедлится уже во II квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

По оценке Минэкономразвития, в базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным. Отмечается, что темпы снижения грузооборота транспорта несколько замедлились (-6% в годовом выражении в апреле после -6,7% в марте), объем строительных работ продемонстрировал умеренное падение (-2,3% в годовом выражении).

Рынок труда

По данным Минэкономразвития, уровень безработицы (с исключением сезонности) в апреле впервые с июня 2016 г. достиг 5,6% от рабочей силы (после 4,5% с исключением сезонности в марте). Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в апреле снизилась на 599,6 тыс. человек, общая численность безработных с исключением сезонности увеличилась на 828,7 тыс. человек. В годовом выражении после непрерывного снижения, начавшегося в августе 2016 года, отмечен рост на 21%, указывают в Минэкономразвития.

"В апреле - мае также наблюдалось увеличение численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По данным мониторинга Минтруда России, по состоянию на 28 апреля их численность превысила 1 млн человек (по сравнению с 726 тыс. к началу апреля)", - говорится в докладе.По данным на 20 мая, численность официально зарегистрированных безработных продолжила рост - до 1,7 млн человек. По оценке Минэкономразвития, это связано, в том числе, с повышением максимальной величины пособия по безработице.