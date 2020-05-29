Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

"Число безработных в России может вырасти с докризисных 4,6% до 6-7% в случае самого благоприятного сценария "Отскок", до 8-10% при базовом сценарии "Тяни-толкай" и до 12-15% с увеличением числа безработных на 7,8 млн человек в абсолютном выражении, если кризис пойдет по сценарию "Критический спад", - говорится в материалах исследования.

При негативном сценарии сильнее всего могут пострадать торговля, строительство и недвижимость. Также могут пострадать сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая отрасль, металлургия, транспорт и финансовый сектор. Самым вероятным сценарием, по мнению аналитиков, станет базовый, который предполагает умеренный уровень сокращений. Он предполагает возможные сокращения на 11-16% в сфере услуг, на 7-10% в торговле, а также на 5-10% в строительстве, в сфере недвижимости и в промышленности.

По словам управляющего директора и партнера BCG Сергея Перапечки, важно делать шаги по управляемому возврату бизнеса к работе. "Активная поддержка государства должна быть направлена в первую очередь в наиболее пострадавшие отрасли", - считает эксперт.

Ситуация на рынке труда в мире

По данным BCG, в 2020 году свыше 1,9 млрд человек (более половины трудовых ресурсов мира) могут потерять работу или перейти на неполную занятость. Согласно прогнозам Международной организации труда (МОТ), потери трудовых доходов достигнут $3,4 трлн.

При этом возможную стабилизацию ситуации аналитики прогнозируют уже на конец 2020 года.

"Мы ожидаем, что уровень безработицы в мире начнет возвращаться к равновесному состоянию к концу 2020 года. Однако пандемия уже запустила процесс долгосрочных структурных изменений - от гибких и удаленных схем работы до ускорения автоматизации. И эти изменения затронут до 1,5 млрд рабочих мест на протяжении следующего десятилетия. К 2030 году автоматизация подвергнет риску 12% существующих рабочих мест, около 30% рабочих мест потребуют от людей совершенно новых навыков", - отмечают эксперты BCG.

По данным аналитиков, правительства стран активно реагируют на кризис, но их меры в основном направлены на поддержку и перераспределение рабочей силы с целью сгладить шок.

По данным МОТ, 81% трудового населения мира в той или иной мере работают по гибкому графику или удаленно. С высокой вероятностью такой тип занятости может стать новой нормой, пролагают эксперты.

"Внезапно возникшая потребность в удаленной работе онлайн запустила волну массового освоения цифровых навыков, создавая для профессионалов в самых разных областях новые возможности карьерного роста и увеличения уровня доходов", - добавили аналитики.

Текущая ситуация по безработице

Более 2 млн человек были уволены с начала апреля из-за ситуации с коронавирусом. Около 280 тыс. россиян сейчас находятся в неоплачиваемых отпусках, порядка 1,5 млн работников в РФ - в режиме простоя, а 1,3 млн человек заняты неполный рабочий день или неполную неделю. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, наиболее пострадавшими отраслями стали торговля непродовольственными товарами, а также сферы общественного питания и туризма.

Как отметил Котяков, стабилизацию на рынке труда можно ожидать не ранее четвертого квартала 2020 года, а возвращение к положительной динамике - в первой половине 2021 года. Во втором и третьем кварталах ситуация на рынке труда в России будет оставаться сложной.

При этом глава Минтруда РФ подчеркнул, что ситуация на рынке труда в России лучше, чем в ряде развитых стран.

На сегодня в России 1 млн 917 тыс. официально зарегистрированных безработных. Общая численность безработных по методологии МОТ составляет 4,3 млн человек или 5,8% трудоспособного населения.