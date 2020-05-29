Опрос: более 50% россиян предпочтут покупку личного автомобиля каршерингу после пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. После пандемии коронавируса большинство россиян предпочтут купить личный автомобиль, а не пользоваться общественным транспортом или каршерингом. Это следует из данных опроса НТИ "Автонет" и консалтинговой компании Roland Berger, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Так, 52% опрошенных предпочтут после пандемии оставить общественный транспорт и купить личный автомобиль, 18% респондентов будут ездить на такси, 17% используют каршеринг, 11% возьмут автомобиль в долгосрочную аренду", - говорится в результатах исследования. Оставшиеся 2% с выбором пока не определились.

Исследование проводилось методом поточной выборки с помощью онлайн-рассылок с 1 по 26 мая. В опросе приняли участие более 20 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет.

"Прошлогодний ноябрьский опрос показывал полностью противоположные результаты. Тогда больше половины опрошенных предпочли перейти на каршеринг и отказаться от покупки личного автомобиля. За последние месяцы тенденция полностью изменилась. Люди предпочитают комфорт и безопасность, которую проще всего обеспечить при владении личным транспортом", - прокомментировали результаты опроса в НТИ "Автонет".

В Roland Berger считают, что результаты опроса говорят об одном из ключевых эффектов пандемии - замедлении перехода от индивидуальной мобильности к активному пользованию сервисами новой мобильности. Чем дольше длится кризис, тем глубже и продолжительнее окажется влияние этого явления.

"Люди будут стараться минимизировать личное общение и деловые поездки в том числе, учитывая при этом рост стоимости перевозки. Риск для здоровья станет ключевым фактором принятия решения наравне с удобством и ценой. Сокращение числа деловых поездок также скажется на рынке аренды автомобилей", - поясняют в консалтинговой компании.

По словам президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, приоритет покупки личного авто перед каршерингом и общественным транспортом во время пандемии - мировая тенденция, также затронувшая Россию. "Мы опросили клиентов, которые у нас покупали машины удаленно в апреле и мае - большинство пошли на покупку машины, потому что считают, что это самый безопасный вид транспорта", - отметил он.