Минпромторг ожидает рост числа выгодных условий по покупке новых российских автомобилей

Родителям и начинающим водителям: как получить скидку на новую машину

"Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля", - заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Как сообщили в Минпромторге, запуск салонов дилеров позволит автозаводам постепенно нарастить производство, что в совокупности поддержит занятость большого количества сотрудников всей цепочки создания стоимости российского автопрома - от поставщиков компонентов до автодилеров.

По данным на сайте РОАД, продажа автомобилей сейчас разрешена в 42 российских регионах. С 1 июня откроются автосалоны в Москве.

В министерстве добавили, что по итогам совещания по развитию автопрома у президента РФ Владимира Путина были приняты решения, которые позволят поддержать производство и продажу более 220 тыс. единиц высоколокализованной легковой и коммерческой техники.

Как сообщалось, правительством России на 2020 г. выделено 17 млрд рублей на программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". По данным Минпромторга, программы льготного автокредитования станут также доступны для медицинских работников, семей с одним несовершеннолетним ребенком и граждан, отдавших свои машины старше шести лет в трейд-ин. Минпромторг также предложил увеличить с 1 млн до 1,5 млн рублей максимальную цену машины, на которую можно получить льготный кредит.