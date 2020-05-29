РБК: Минтруд предлагает особый порядок увольнения сотрудников в период пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект об особом порядке увольнения сотрудников, изменении их обязанностей и условиях режима простоя в период пандемии. Положения проекта постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году" приводит в пятницу издание РБК со ссылкой на документ.

По данным издания, в постановлении Минтруд предлагает правительству впервые воспользоваться временным правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которое должно появиться у кабмина после вступления в силу соответствующих поправок. При этом такое регулирование предлагается распространить только на 2020 год.

Минтруд предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компаний из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя.

"Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон", - цитирует документ издание. В отношении работников, на которых не распространяются ограничительные меры (работники предприятий непрерывного цикла, аптеки, продуктовые магазины, банки и т. д.), согласно документу, введение простоя осуществляется по действующему законодательству. Кроме того, в документе уточняется, что "временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска" (согласно ст. 124 ТК РФ, при заболевании работника в отпуске дни отпуска могут быть продлены на время больничного).

Минтруд также предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель, если такие изменения вызваны карантинными ограничениями. Ведомство также рассматривает возможность наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев (статьей 72.2 ТК РФ предусматривается такой перевод на срок до одного месяца). При этом, согласно разработанному Минтрудом постановлению, перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия сотрудника, а его зарплата не должна быть ниже среднего заработка на прежней работе. Как сообщили РБК в министерстве, Минтруд ожидает позиции профсоюзной стороны по этому вопросу и будет определять свою позицию с учетом мнения профсоюзов.