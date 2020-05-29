ТПП предлагает исключить из "регуляторной гильотины" акты, принятые в 2020 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает исключить из реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина") акты, принятые после 1 января текущего года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Реформа предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

"ТПП предлагает исключить из механизма "регуляторной гильотины" акты, принятые после 1 января 2020 года, а также иные наиболее важные для бизнеса действующие правила. Данные нормы предлагается сохранить после 2021 года", - сказал Катырин.

Он пояснил, что в процессе реализации реформы бизнес может столкнуться с рядом затруднений. Одной из таких проблем, по его словам, является создание "правового вакуума", когда старые требования будут отменены, а новые правила еще не изданы.

"В палату все чаще обращаются предприниматели, которые говорят о том, что они и органы исполнительной власти согласны сохранить действие ранее принятых актов, однако действующий механизм "гильотины" предполагает лишь их отмену. При этом перспектива принятия на их базе новых актов туманна, что создаст и для бизнеса, и для регуляторов неопределенность и дополнительные сложности. Уже сейчас должен быть сформирован перечень таких согласованных актов, которые не нужно отменять, но которые продолжат свою работу после 1 января 2021 года", - сказал Катырин, добавив, что "близкая проблема может возникнуть в отношении актов, принимаемых в настоящее время".

Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", оба законопроекта в апреле приняты в первом чтении. Катырин отметил, что срок введения в действие этих законов в случае их принятия следует отложить до 2020 года. "Учитывая сложную экономическую ситуацию, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, как бизнесу, так и проверяющим будет крайне сложно адаптироваться к новым правилам, которые устанавливают вступающие в силу с 2021 года законопроекты о контроле и об обязательных требованиях. Целесообразно установить переходный период до 2022 года, что позволит бизнесу и государственным органам заранее ознакомиться с изменениями и привести в соответствие свою деятельность", - сказал глава ТПП.