Более 50 тыс. консультаций получили предприниматели Москвы с начала года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичные предприниматели получили свыше 50 тыс. консультаций от специалистов ГБУ "Малый бизнес Москвы" с начала 2020 года, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Сейчас предприниматели чаще всего интересуются действующими в городе мерами финансовой и имущественной поддержки. Другие самые популярные вопросы последних пяти месяцев связаны с налогообложением, бухучетом и регистрацией своего дела", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Получить помощь специалистов бизнесмены могут по телефону +7 (495) 225-14-14, а также воспользовавшись онлайн-сервисом на портале mbm.mos.ru.

Кроме того, в марте заработала горячая линия по поддержке бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. По словам Сергуниной, с момента ее запуска уже обработано более 15 тыс. звонков и анкет.

Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение оказывает столичным предпринимателям консультационную поддержку, а также поддержку в сфере образования.