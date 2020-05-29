Белоруссия продлила до 1 июля запрет на экспорт медицинских товаров

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Белоруссия до 1 июля продлила запрет на вывоз за пределы страны, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ряда медицинских товаров. Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением, которое опубликовано в пятницу на национальном правовом интернет-портале .

Предыдущее постановление, принятое в марте нынешнего года, предусматривало запрет на вывоз медицинских изделий до 1 июня и не уточняло его распространение на страны ЕАЭС.

Новый документ устанавливает "временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения". В данный перечень включены медицинские маски, халаты, одноразовые медицинские комплекты, аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания.

Постановление вступило в силу с пятницы и будет действовать до 1 июля текущего года.

По данным Минздрава, в Белоруссии число случаев заражения коронавирусом составляет 39 858, умерли 219 пациентов. В Белоруссии карантин не введен. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовала белорусским властям обеспечить соблюдение безопасной дистанции между людьми и отказаться от проведения массовых мероприятий. Тем не менее в Минске 9 мая власти провели масштабный парад, посвященный 75-летию Победы, в настоящее время в стране проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа. В последние недели в Белоруссии ежедневно фиксируется 900 и более новых случаев заражения. В Минздраве заявляют о том, что республика находится на плато, а вскоре заболеваемость должна пойти на спад.