Аппарат Титова вместе с ЦБ проконтролирует выдачу "антикризисных" кредитов бизнесу

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова совместно с Банком России проконтролирует выдачу льготных кредитов бизнесу. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Ранее стало известно, что ЦБ намерен просить коммерческие банки наладить сотрудничество с региональными бизнес-омбудсменами по вопросам жалоб предпринимателей, связанных с выдачей "антикризисных" зарплатных кредитов.

"Начиная со следующей недели, аппарат уполномоченного в сотрудничестве с Банком России будет отслеживать ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства", - сказали в пресс-службе.

Каждую неделю региональные бизнес-омбудсмены будут получать в территориальном подразделении ЦБ максимально развернутую справку по мерам поддержки, оказанным банками за истекший период, пояснила руководитель экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович. "Поскольку информация в некоторой степени конфиденциальная, разбивки по конкретным банкам не будет, однако этих цифр будет вполне достаточно, чтобы сравнивать один регион с другим", - сказала она.

Жалобы предпринимателей на отказы в удовлетворении заявок будут принимать от региональных уполномоченных в центральный аппарат бизнес-омбудсмена, анализировать и отрабатывать с банками.

"В первую очередь надо посмотреть, как идет программа кредитов на зарплату под 0%. Все заявки по этой программе уже должны быть приняты или отвергнуты. Вот и изучим реальную картину. А затем перейдем к новой программе льготных кредитов под 2%, которая только разворачивается", - сказал Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

Кредитные программы

Ранее правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании. Российские банки уже одобрили 23 тыс. беспроцентных кредитов на поддержку занятости на общую сумму 58 млрд рублей, сообщал 27 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил запустить с 1 июня новую программу: кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев, ставка составит 2%, остальное субсидирует государство, которое также дает гарантию на 85% объема кредита, срок погашения - 1 апреля 2021 года.