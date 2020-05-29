Первую тысячу тонн овощей из КНР поставили в Приморский край по железной дороге

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Овощи производства КНР впервые за много лет начали завозиться в Приморский край по железной дороге из-за простоя грузовиков в очередях на границе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, за первую неделю поставок в край ввезено чуть больше 1 200 тонн овощей.

Очередь из большегрузов на границе между Приморьем и Китайской провинцией Хэйлунцзян появилась после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями пропуска по всем КПП до 10 машин в день. Диагноз у водителя не подтвердился, на прошлой неделе движение было восстановлено. При этом объем завозимых в Приморский край овощей закрытого грунта из Китая, который является главным поставщиком этих продуктов в регионе, по данным оптовиков, снизился в мае из-за нехватки пустого автомобильного транспорта.

"Первые железнодорожные поставки овощей из Китая через ЖДПП Пограничный начались в Приморском крае. С 22 по 29 мая 2020 года из Китая пришло 18 вагонов с овощами: лук, капуста, свекла, морковь - всего чуть более 1 200 тонн", - сообщил представитель пресс-службы.

Он пояснил, что подобная практика существовала в начале 2010-х годов, но теперь, судя по всему, к ней вернулись вынуждено из-за заторов на границе.

22 мая власти Приморья ограничили проезд новых грузовиков к автомобильным пунктам пропуска из-за образовавшихся там очередей. С тех пор общее количество автомобилей в этих очередях сокращается примерно на 100 каждый день. С 1 июля в регионе будет введена электронная очередь для грузоперевозчиков, которая будет формироваться из заявок, поданных за два дня до выезда.

По данным Дальневосточного таможенного управления, за последние сутки количество грузовиков на въезде в КНР на приморских пунктах пропуска уменьшилось на 98 - до 275 машин. В понедельник, 25 мая зампред правительства Приморья Александр Костенко заявил, что к 1 июня на границе не должно быть очередей из грузовых машин.