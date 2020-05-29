Россия планирует в ближайшее время поставить КНДР партию зерна

ПХЕНЬЯН, 29 мая. /ТАСС/. Россия планирует поставить в КНДР партию зерна в качестве гуманитарной помощи в ближайшее время. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, подробно рассказав, какая помощь была оказана народной республике в условиях пандемии коронавируса.

"Российская Федерация передала КНДР 5 тыс. экспресс-тестов, - отметил посол. - С учетом закрытых границ другой медицинской помощи мы в последние месяцы не оказывали, хотя гуманитарное содействие продолжалось - в мае в порт Нампхо поступило 25 тыс. тонн российской пшеницы. Ожидаем следующую партию зерна уже в ближайшее время".

По мнению российского посла, "несмотря на отсутствие случаев заболевания, актуальными в КНДР сейчас являются новые экспресс-тесты на коронавирус". "На случай если граница будет хотя бы частично приоткрыта, потребуются медикаменты, используемые при лечении этой болезни, а также аппараты ИВЛ, - подчеркнул Мацегора. - Ну и, конечно, вакцина, когда удастся ее создать - не сомневаюсь, что Россия будет в числе первых, кто в этом случае придет корейским друзьям на помощь".

При этом российский дипломат посетовал на то, что "на ослабление санкций рассчитывать, к сожалению, не приходится - США и их союзники не позволят, пусть хоть полстраны заболеет коронавирусом".

"Игнорируя страдания людей, они будут требовать выполнения все новых и новых условий", - подчеркнул посол РФ в КНДР.