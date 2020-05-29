"Система-Биотех" поставит для Москвы до 1 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Фармкомпания "Система-Биотех", принадлежащая АФК "Система", заключила с департаментом здравоохранения города Москвы контракт на поставку реагентов для выполнения до 1 млн тестов на коронавирус в условиях клинических лабораторий. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее "Система-Биотех" получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на тест-систему, способную выявлять новую коронавирусную инфекцию в течение часа. Диагностические наборы производятся на заводе "Ниармедик Фарма". На первом этапе планировалось выпускать до 50 тыс. тестов в неделю с последующим увеличением мощности до 200 тыс. тестов.

"Первые поставки тест-систем, позволяющих определять РНК коронавируса с точностью свыше 95% в московские больницы уже начались. Отгрузки в столичные медицинские учреждения диагностических наборов, которые являются полностью отечественной разработкой, будут осуществляться поэтапно по мере необходимости. Выполнение анализа занимает около одного часа без учета времени, необходимого для забора биоматериала и подготовки лабораторных проб", - сообщили в компании.

Как отметил управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов, инвестиции в разработку тест-систем, помогающих в выявлении случаев заражения коронавирусом даже при бессимптомном течении заболевания, не имеют коммерческого характера для корпорации. "Поставляя тесты для нужд столичных клиник, ведущих борьбу с пандемией, мы стремимся прежде всего обеспечить потребности столичного здравоохранения в надежных средствах диагностики этой опасной инфекции", - сказал он.

В настоящее время "Система-Биотех" также проводит лабораторно-клинические испытания новых экспресс-тестов, которые позволят определять наличие вируса за 30 минут. Такие тесты можно будет использовать для массового тестирования населения и сотрудников предприятий в целях скрининга.