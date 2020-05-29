Минсельхоз предлагает не применять неполное декларирование к некоторым видам зерна

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минсельхоз России предлагает не применять неполное таможенное декларирование к некоторым видам зерна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Предполагается создание механизма по наделению правительства РФ полномочиями определять категории товаров, в отношении которых неполное таможенное декларирование не применяется", - сказал представитель Минсельхоза.

По его словам, изменения будут подготовлены, согласованы с федеральными органами исполнительной власти и внесены в правительство РФ в установленном порядке. Соответсвующее поручение правительства РФ дано Минсельхозу России.

Как сообщалось ранее, нетарифная квота на экспорт зерна, рассчитанная на период с 1 апреля по 30 июня, была исчерпана 26 апреля. В связи с этим общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила Минсельхоз России предоставить срок до 15 дней для вывоза на экспорт зерна, которое уже было задействовано в логистической цепочке поставок.

Как пишет 29 мая газета "Ведомости", трейдеры использовали неполные таможенные декларации при оформлении экспорта. Они открывали декларации на крупные партии, но часть деклараций не была обеспечена зерном (т. е. зерно под поставку не было закуплено на тот момент), а в таможне это отражалось как состоявшаяся отгрузка. От этого пострадали другие экспортеры: у них были зафрахтованы суда, подписаны контракты с зарубежными покупателями, товар уже был в портах либо в хранилищах рядом с портами, а оформить партию на экспорт они не могли. Некоторые компании, как пишет издание, также торговали квотами.