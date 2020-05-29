Больницы и аптеки смогут восстанавливать "выпавшие" из системы коды маркировки лекарств

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Больницы и аптеки смогут возвращать в работу коды маркировки препаратов, которые по различным причинам "выпали" из цепочки прослеживаемости. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Это значит, что компания может принять на баланс перечень кодов и продолжить с ними работу, даже если цепочка была прервана другими участниками на более ранних этапах", - пояснил руководитель группы "Фарма" ЦРПТ Сергей Холкин.

В компании пояснили, что код может "выпасть", если кто-то из участников цепочки прослеживаемости получит от партнеров в поставке лекарства, но не увидит отчета об отгрузке в систему маркировки. "Эти лекарства можно будет занести в систему на свой виртуальный склад, направив сведения по так называемой схеме "оприходования лекарств", - отметили в компании.

Уточняется, что такая схема будет работать до начала обязательной маркировки. Ее целью является устранение оставшихся препятствий к тестированию аптек и медицинских организаций, отметили в ЦРПТ.

В РФ обязательная маркировка кодами Data Matrix лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий началась с октября 2019 года. Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года планируется обязательная маркировка всех лекарственных препаратов.