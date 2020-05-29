ВТБ одобрил более 7,7 тыс. ипотечных кредитов под 6,5%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. ВТБ провел более 7,7 тыс. ипотечных сделок на общую сумму в 22,4 млрд рублей в рамках ипотечной госпрограммы по ставке в 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"ВТБ выдает каждый второй кредит в России в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020". По состоянию на 29 мая клиенты ВТБ провели уже свыше 7,7 тысячи ипотечных сделок на 22,4 млрд рублей, на рассмотрении находится еще 15 тысяч заявок на 46 млрд рублей. Доля банка в общем объеме выдач в стране составляет порядка 50%", - отмечается в сообщении.

Больше всего сделок было проведено в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской и Ростовской областях. Средняя сумма кредита составляет около 3 млн рублей, уточнили в ВТБ.

По данным Минстроя, на 22 мая банки получили 84,5 тыс. заявок на льготную ипотеку, из них 75,2 тыс. уже рассмотрено, 58,8 тыс. - одобрено. С начала действия программы выдано 14,3 тыс. кредитов на 36,5 млрд рублей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%, запущенная по поручению президента РФ Владимира Путина, будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.