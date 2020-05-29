В Москве начали строительство участка метро до аэропорта Внуково

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Строительство нового участка Калининско-Солнцевской линии метро от действующей станции "Рассказовка" до будущей станции "Внуково" у одноименного аэропорта началось в Москве, сообщили в пятницу в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Начались строительные работы на участке протяженностью около 5 км от тупиков за станцией "Рассказовка" до будущей станции "Внуково" на территории одноименного аэропорта. На новом участке желтой ветки будут возведены две станции мелкого заложения - "Пыхтино" и "Внуково", - привели в пресс-службе слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Глава стройкомплекса уточнил, что на станции "Пыхтино" ведется строительство монтажно-щитовой камеры для запуска тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) в сторону станции "Рассказовка", а в районе поселения Внуковского планируется создание еще одной монтажно-щитовой камеры для старта ТПМК в сторону "Внуково".

Как сообщил Юрий Кравцов, гендиректор "Мосинжпроекта" - главного проектировщика и подрядчика по строительству новых линий и станций метро, особенностью нового участка Калининско-Солнцевской линии станет метромост рядом с "Пыхтино" над рекой Ликова. "Его протяженность составит 460 м. В настоящее время подготовительные работы по его сооружению уже начались", - процитировали его в пресс-службе.

В стройкомплексе отметили, что ввод нового участка Калининско-Солнцевской линии улучшит транспортную инфраструктуру в Новой Москве. Ожидается, что на поездку в центр из аэропорта Внуково и поселений Новомосковского административного округа жители сэкономят порядка 15-20 минут. "Кроме того, учитывая планируемый рост пассажиропотока в аэропорт Внуково, появление дополнительного скоростного транспорта существенно снизит нагрузку на улично-дорожную сеть", - добавили в пресс-службе.