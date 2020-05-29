Украина погасила еврооблигации на $1 млрд, выпущенные в 2015 году под гарантии США

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украина погасила еврооблигации на $1 млрд, выпущенные ранее под государственные гарантии США. Об этом в пятницу сообщил украинский Минфин.

"Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд", - сказано в сообщении ведомства.

Украина разместила евробонды 27 мая 2015 года, выплата процентов по ним осуществлялась ежегодно 29 мая и 29 ноября. Организаторами выпуска выступили финансовые холдинги Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Номинальная стоимость одной облигации составляла $200 тыс., процентная ставка по ним 1,847% годовых. Обязательства по ценным бумагам обеспечивались гарантией США, от имени которых действует агентство по международному развитию, в соответствии с соглашением о гарантиях заимствования между украинской и американской сторонами, подписанным 18 мая 2015 года.

Это был второй выпуск еврооблигаций, осуществленный под американские гарантии. Первый выпуск состоялся в мае 2014 года также на сумму $1 млрд, ставка составляла 1,844% годовых. 16 мая 2019 года Минфин Украины погасил эти бумаги. Третий выпуск аналогичных пятилетних евробондов был в сентябре 2016 года, ставка по ним - 1,471% годовых, дата погашения - 29 сентября 2021 года. В Минфине сообщили, что средства от третьего размещения будут направлены на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате "приведения тарифов на природный газ до рыночного уровня" на Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил ранее, что Киеву необходимо в текущем году погасить в целом 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов - внутренних.