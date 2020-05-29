ЦБ предлагает стандартизировать описание финансовых продуктов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России предлагает создать единый формат информирования россиян о финансовых продуктах. По мнению регулятора, важно создать условия, при которых потребитель сможет не только понять основные особенности того, что он приобретает, но и сравнить одинаковые продукты в разных финансовых организациях, говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Банк России считает важным создать условия, при которых потребитель сможет не только понять основные особенности того, что он приобретает, но и сравнить одинаковые продукты в разных финансовых организациях и сделать информированный выбор. Решить эту задачу предлагается с помощью единых КИД (ключевой информационный документ - прим. ТАСС) финансовых продуктов", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что при недостаточном информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта становятся возможными мисселинг, навязывание и иные недобросовестные практики. При этом нередко финансовые организации по-разному рассказывают потребителю об одних и тех же продуктах и используют сложную терминологию, что еще более затрудняет для гражданина выбор и принятие обдуманного решения.

Согласно материалам ЦБ, объем такого единого информационного документа не должен превышать 2-3 страниц печатного текста, информация должна быть изложена простым языком, без обилия финансовых и юридических терминов и не мелким шрифтом. При этом данный документ носит исключительно информационно-справочный характер.