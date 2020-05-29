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ВШЭ прогнозирует продолжение спада промпроизводства в мае - июне

Согласно материалам, спад достигнет в мае 8% в годовом выражении

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спад промпроизводства в России в мае - июне продолжится и достигнет в мае 8% в годовом выражении, говорится в бюллетене ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

"Прогноз индекса промышленного производства на основании опросов предпринимателей, производимых Росстатом, говорит о продолжении существенного промышленного спада в мае - июне. Так, согласно модели, учитывающей ожидания, в мае 2020 года темп роста промышленности составит всего лишь около 92% к маю 2019 года, в июне возможно несущественное "оживление" до 94%", - говорится в материалах ВШЭ.

Минэкономразвития ранее сообщило, что спад промышленного производства в России в апреле составил 6,6% в годовом выражении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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