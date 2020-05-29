Кабмин завершит доработку плана восстановления экономики 29 мая

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство в пятницу, 29 мая, завершит доработку общенационального плана по восстановлению российской экономики, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе видеоконференции в рамках "Недели российского бизнеса".

"Буквально сегодня заканчивается разработка общенационального плана восстановления деловой жизни, повышения доходов и занятости населения. Мы его называем "Национальный антикризисный план", - сказал Шохин.

По его словам, один из блоков плана будет посвящен перезапуску инвестиционного цикла.

"Речь идет о том, чтобы максимально направить существующие и вновь создаваемые инструменты поддержки инвестиций на то, чтобы сохранить инвестиционный потенциал для российского бизнеса и иностранного бизнеса, работающего в России. И обеспечить в течение ближайших полутора лет запуск всех механизмов, которые позволят выйти на траекторию достижения показателей, прописанных в национальных проектах, и сохранить инвестиционный потенциал российской экономики", - пояснил глава РСПП.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план по восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса. Документ планируется представить президенту 1 июня.