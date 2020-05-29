АСИ и Титов попросили об амнистии предпринимателей к 75-летию Победы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ), бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители деловых объединений просят у российских властей об амнистии обвиняемых по экономическим преступлениям. Об этом сообщила в пятницу гендиректор АСИ Светлана Чупшева на сессии международного форума "Неделя российского бизнеса", посвященной улучшению инвестиционного климата в России.

"Мы соответствующее письмо подписали вместе с деловыми объединениями и бизнес-омбудсменом: мы просим сегодня к 75-летию Победы провести амнистию предпринимателей, которые сегодня находятся в закрытых учреждениях в связи с обвинениями по экономическим преступлениям", - сказала она.

Чупшева выразила мнение, что "предприниматели не должны содержаться в СИЗО или закрытых учреждениях, если они не совершили преступления против человека". "Предприниматели за экономические преступления должны нести другую форму наказания - домашний арест, общественные работы, участие в благотворительных программах", - считает она.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян (44%) положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы.