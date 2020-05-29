ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность снижения закупочных цен на молоко при том, что в магазинах стоимость продукции остается прежней. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Безусловно, мы принимаем во внимание то, что цены на сырое молоко подвержены сезонным колебаниям и ежегодно за счет объективных факторов снижаются в "высокий сезон". Тем не менее, ведомство проверит обоснованность снижения закупочной цены на сырье, особенно учитывая, что параллельного снижения цен на полках не фиксирует", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Павла Заборщикова.

Как отметили в ведомстве, в связи с поступающими в ведомство сообщениями о снижении закупочных цен у производителей сырого молока служба запросила информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний.

В ФАС России поступают сигналы из Алтайского края и Республики Татарстан о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей.

Ряд фермеров Алтайского края, которые осуществляют продажу молока для его дальнейшей переработки, сообщают о снижении стоимости одного литра сырого молока с 20-22 рублей до 15-17 рублей. В некоторых случаях снижение закупочной цены составило до 30%.

При этом, по данным Росстата, стоимость сырого молока в так называемый "высокий сезон" в мае и июне, когда товара на рынке становится больше, а издержки на его производство - ниже, в прошлые годы была существенно выше. Так, в 2017, 2018 и 2019 годы средняя по стране цена составляла 25 рублей, 23,7 рубля и 25 рублей соответственно, отметили в ФАС.

"Если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, ставя сельхозпроизводителей в безвыходное положение, а сами при этом оставляют цены на прежнем уровне без обоснованных на то причин, служба незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования", - заявила и.о. начальника Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская, слова которой также приводятся в сообщении.